"الثقافة" تختتم مخيم "غراس الثقافي" للأطفال

غزة-الرأي

إختتمت وزارة الثقافةبالتعاون مع بلدية غزة ومركز وطن للثقافة والفنون ، مخيم غراس الثقافي للأطفال، وذلك بمشاركة (100) طفل وزهرة ضمن الفئة العمرية 6-12 عام.

وحضر حفل الإختتام وكيل الوزارة أميرة هارون، ومدير عام العمل الأهلي سامي أبو وطفة، ورئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج، ومدير مركز وطن دعاء الكيال، بالاضافة إلى أهالي الأطفال المشاركين.

بدورها، أكدت هارون أن المخيم يأتي ضمن جهود الوزارة لصقل موهبة الأطفال وتنميتها، والتفريغ عنهم نتيجة الضغوط والظروف الصعبة التي يمرون بها بسبب الإحتلال والحصار، موجهة الشكر الجزيل للبلدية ومركز وطن على جهودهم في إنجاح فعاليات المخيم.

واستمر المخيم على مدار اسبوعين، تم خلالها تدريب الأطفال على عدة أنشطة فنية وعروض مسرحية ورسم وأشغال يدوية وعروض دبكة وفلكلور شعبي.