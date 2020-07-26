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وفد من الأوقاف والاقتصاد يتفقد مقبرة تل السلطان بمحافظة رفح

26 تموز / يوليو 2020 02:18

وفد من الأوقاف والاقتصاد يتفقد مقبرة تل السلطان بمحافظة رفح
وفد من الأوقاف والاقتصاد يتفقد مقبرة تل السلطان بمحافظة رفح

غزة- الرأي

تفقد وفد من وزارة الأوقاف والشئون الدينية ووزارة الاقتصاد مقبرة تل السلطان غرب مدينة رفح, وذلك للاطلاع على سير العمل في تسوية أرض المقبرة ومناقشة خطة عمل المرحلة القادمة.

وضم وفد الأوقاف كل من مدير أوقاف رفح أ. عدنان حسان ومدير دائرة الهندسة والانشاءات م. حسام أبو هاشم و م. محمد بارود, كما ضم وفد الاقتصاد مدير عام المقالع والرمال أ. عبدالقادر بنات ومدير المقالع م. محمد المدهون.

واطلع الوفدان خلال الجولة الميدانية للمقبرة على نسبة ما تم انجازه من أعمال, في حين أن وزارة الاقتصاد تعهدت بالسعي الجاد للعمل على ردم المناطق المنخفضة في المقبرة وتسويتها قبل نهاية العام الحالي.

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