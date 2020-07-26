مستشفى الأقصى يجري 2460 عملية جراحية منذ بداية 2020

غزة- الرأي

تمكن الكادر الجراحي بمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة من إجراء 2460 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2020.

وذكر تقرير صادر عن المستشفى اليوم الأحد، أن من بين العمليات نحو 1005 عملية كبرى، وبلغت العمليات المتوسطة 388 عملية، فيما بلغت العمليات الصغرى نحو 1064.

كما بين التقرير أن الكادر الجراحي بمستشفى النساء والولادة أجرى النصيب الأكبر من العمليات الجراحية بواقع 1430 عملية، تلاه قسم الجراحة العامة بواقع 467 عملية جراحية.

ويقدم مستشفى شهداء الأقصى خدماته الجراحية لما يزيد عن 237 ألف مواطن من سكان المحافظة الوسطى، وذلك على صعيد الجراحات العامة وجراحات الأطفال والعظام والمسالك البولية والأعصاب والأوعية الدموية، إلى جانب جراحات النساء والولادة.