ديوان الحفاظ بالأوقاف يفتتح دورة متشابهات القرآن الكريم

غزة- الرأي

افتتحت دائرة ديوان الحفاظ بالإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم في وزارة الأوقاف دورة متشابهات القرآن الكريم والتي يحاضر فيها د. كمال كشكو بواقع (12) ساعة تدريبية, بمشاركة (120) طالبًا وحضور لفيف من المحفظين ومشرفي الديوان بالمحافظات.

وفي كلمته أثنى وكيل وزارة الاوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا على جهود المحفظين والطلاب في إتقان تثبيت القرآن الكريم, موضحًا أهمية هذه الدورة التي تستهدف الحفاظ.

من جهته أوضح مدير عام التحفيظ أ. مازن النجار أن الأوقاف استضافت (٤٠) طالب من طلاب منتدى الحفاظ بدار القرآن الكريم والسنة كخطوة على طريق التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسات العاملة في مجال القرآن الكريم, منوهًا الى أن أبرز شروط الالتحاق بالدورة هو تثبيت النصف الأول من القرآن الكريم لطلاب الختمة الثانية

ونوه النجار أن برنامج المتشابهات هو البرنامج الثالث الذي تعقده الدائرة بعد برنامج التثبيت وبرنامج حفظ معاني كلمات القرآن الكريم, لافتًا الى أن إدارته ستمنح المشاركين شهادة معتمدة من الوزارة خلال حفل تكريم الأوائل فيها وفقًا للمعايير التي تم الاعلان عنها.