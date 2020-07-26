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التنمية: اتخذنا إجراءات لمنع ازدواجية توزيع المساعدات للفقراء

26 تموز / يوليو 2020 03:24

غزة- الرأي:

أكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، عزيزة الكحلوت، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمنع ازدواجية توزيع المساعدات للحالات الإنسانية الفقيرة بغزة.

وقالت الكحلوت خلال حديث إذاعي لصوت الأقصى، "لدينا قواعد بيانات مشتركة تعمل من خلالها الجمعيات الخيرية على توزيع المساعدات للحالات المتعففة بهدف منع ازدواجية التوزيع".

وذكرت أن البرنامج المشترك الذي أعلنت عنه الوزارة مؤخراً يسمح بدخول الجمعيات الخيرية المرخصة اليه وعرض كافة بيانات الاسر المحتاجة والمتعففة لمنع ازدواجية توزيع المساعدات.

وأوضحت الكحلوت أن البرنامج مفتوح أمام كافة الجمعيات الخيرية، متأملة دخول أعداد كبيرة لهذا البرنامج في الفترة المقبلة لتحقيق عدالة التوزيع ومنع الازدواجية.

وأكدت أن البرنامج يحمل قواعد بيانات موحدة ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية، حول الاسر الفقيرة لتسهيل عملية البحث عن الحالات الانسانية ومعرفة ما إذا كانت مستفيدة أم لا.

وجددت الكحلوت تأكيدها على وجود جهود حثيثة تبذل من قبل الطواقم العاملة بالوزارة والقائمة على عمل البرنامج منعاً لازدواجية تقديم المساعدات للحالات المحتاجة.

وأضافت "ندعو الجمعيات الخيرية الحاصلة على ترخيص من الداخلية والتنمية الاجتماعية للدخول إلى البرنامج المشترك باعتباره البوابة الوحيدة أمام توحيد توزيع المساعدات في قطاع غزة".

وبيّنت أن أي حالة إنسانية تذهب للتسجيل للاستفادة من المساعدات، يكون لدى الجمعية الخيرية تفاصيل عنها من خلال الاطلاع على قاعدة البيانات المشتركة ومعرفة ما إذا كانت مستفيدة من جمعيات أخرى أم لا.

وتابعت الكحلوت، "تمكنا من توزيع 70 ألف مساعدة خلال الفترة الماضية بالاعتماد على البرنامج بفلترة الأسماء وتوزيعها على الاسر المحتاجة دون أي ازدواجية".

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