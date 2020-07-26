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مكافحة المخدرات تضبط 36 فرش حشيش وسط القطاع

26 تموز / يوليو 2020 08:44

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غزة – الرأي:

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة، مساء الأحد، كمية من الحشيش والحبوب المخدرة، في مهمة داخل مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مدير فرع المكافحة بالمحافظة الوسطى الرائد محمد شاهين، إنه تم ضبط 36 فرش حشيش و2200 حبة مخدرة من نوع "روتانا" في منطقة "أبو العجين" بدير البلح وسط القطاع، خلال مهمة مداهمة استمرت عدة ساعات.

وأضاف "شاهين" أن المهمة تمت بعد عمليات تحرّ ومتابعة وجمع للمعلومات استمرت عدة أسابيع، بناء على معلومات وردت من أحد المصادر الخاصة بالمكافحة.

وأشار إلى أنه تم استصدار إذن تفتيش من النيابة لأحد المنازل وقطعة أرض مُلحقة به في المنطقة المذكورة يتبعان لأحد مروجي المخدرات، بعد استكمال المعلومات المتعلقة بالقضية.

ولفت إلى أنه تم ضبط الكمية المذكورة من الحشيش والحبوب المخدرة خلال تفتيش المنزل وقطعة الأرض، عبر الاستعانة بوحدة الكلاب البوليسية "كي 9".

وأوضح "شاهين" أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية، لافتاً إلى أنه يجري حالياً تتبع المروّج الذي ما زال هارباً، ومطلوباً على خلفية قضايا إتجار بالمخدرات.

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