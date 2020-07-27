هنية يعلن عن منحة مالية للأندية

غزة- الرأي

أعلن عبدالسلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تقديم منحة مالية قدرها ٢٠٠ ألف دولار استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وقال هنية خلال اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الجمعية العمومية والذي أقيم يوم السبت الماضي، في قاعة نادي خدمات الشاطئ ان المنحة المالية تأتي في اطار تمكين الأندية للاستعداد للموسم المقبل.

وأضاف هنية أن اتحاد الكرة مؤسسة وطنية وصاحب الإنجازات الرياضية الذي يستوجب من الجميع الوقوف بجانبه ومساندته من أجل استمرار المسيرة الرياضية.

وأكد هنية أن الإساءة لمؤسسة الاتحاد مرفوضة والعلاقة التي تجمع الأندية الرياضية قائمة على الاحترام والتقدير ولا يجوز بالمطلق لأحد أن يخرج عن حالة التوافق الرياضي.

وتطرق هنية إلي الأزمة الأخيرة وتداعيات نهائي كأس المحافظات الجنوبية، مطالباً إدارة ناديي شباب رفح وغزة الرياضي بلجم كل الأصوات التي تسئ لعلاقة وتاريخ الناديين على مدار سنوات طويلة.

وكشف هنية عن تشكيل لجنة تضم الشخصيات الرياضية ستقوم بزيارة الناديين من أجل تقريب وجهات النظر وإنهاء حالة الاحتقان بين الناديين.

وأشار هنية إلي أن الأسرة الرياضية تقف خلف اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذي يقود معركة مواجهة الضم، مؤكداً اعتزاز وفخر الأسرة الرياضية بأن يكون رأس الهرم الرياضي اللواء الرجوب مهندس مؤتمر الوحدة الوطنية.

ونقل هنية تحيات الدكتور اسماعيل هنية رئيس الوزراء الأسبق للأسرة الرياضية، مقدماً تهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وحرصه الدائم على استمرار مسيرة الحركة الرياضية الفلسطينية.