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سولشاير يشيد بتأهل مانشستر يونايتد لدوري الأبطال

27 تموز / يوليو 2020 09:34

سولشاير يشيد بتأهل مانشستر يونايتد لدوري الأبطال
سولشاير يشيد بتأهل مانشستر يونايتد لدوري الأبطال

 أشاد النرويجي أولي جونار سولشاير بتأهل فريقه مانشستر يونايتد لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم القادم، بعد احتلال الفريق الأحمر المركز الثالث هذا الموسم في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز.
وفاز مانشستر يونايتد 2 / صفر على مضيفه ليستر سيتي  امس الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للدوري الإنكليزي، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، متفوقا بفارق الأهداف على تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين احتل ليستر المركز الخامس برصيد 62، ليشارك في مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم.
وقال سولشاير عقب الفوز على ليستر سيتي بهدفين أحرزهما برونو فيرنانديز وجيسي لينجارد: “أنا سعيد. لقد حجزنا مقعدا في دوري الأبطال”.
أضاف مدرب يونايتد: “تجاوزنا العديد من الفرق التي كانت متقدمة عنا في جدول الترتيب. لقد أظهرنا أننا حققنا الانسجام المطلوب والعقلية الصحيحة”.
يذكر أن مانشستر يونايتد كان متأخرا بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال، عندما استؤنفت منافسات الدوري الإنكليزي الشهر الماضي بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد في آذار/مارس الماضي.
(د ب أ)

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