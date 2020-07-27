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بحضور وكيل وزارة التعليم والشخصيات الرياضية

"هنية" يكرم (٨٠) من المتفوقين في الثانوية العامة من الأسرة الرياضية

27 تموز / يوليو 2020 11:00

"هنية" يكرم (٨٠) من المتفوقين في الثانوية العامة من الأسرة الرياضية

غزة- الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة (٨٠) من المتفوقين في الثانوية العامة من الأسرة الرياضية  في المحافظات الجنوبية، مساء امس الأحد، في فندق المشتل غرب مدينة غزة.

جاء ذلك بحضور د.زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم، ود. عماد الأغا عضو القيادة العليا لحركة فتح، و إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وممثلين عن لجنة متابعة العمل الحكومي والشخصيات الرياضية وممثلين عن القطاع الخاص  واعضاء ورؤساء الأندية.
وألقى عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى كلمة حيا فيها الطلاب المتفوقين وذويهم، وقال إن الأسرة الرياضية تفتخر بأبنائها المتفوقين وتدعوهم لأن يواصلوا  جهدهم في سلم التعليم وتحقيق النهضة للمجتمع الفلسطيني.
وأكد هنية على الروح الوطنية التي تسود الأسرة الرياضية وما نتج عن ذلك من توافق وعمل وطني موحد يصب في مصلحة الوطن، ونقل تحيات إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للمكرمين وذويهم، وأكد أن المجلس الأعلى برئاسته وكافة الرياضيين في الوطن يسيرون في ركب تعزيز الوحدة الوطنية وإطلاق المبادرات الوحدوية في كافة المناسبات.
بدوره أشاد د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم بما يقدمه عبد السلام هنية من جهود كبيرة من أجل الارتقاء بالرياضة الفلسطينية، وقال د.ثابت إن خطوة تكريم المتفوقين من أبناء الرياضيين تمثل بادرة طيبة ولمسة وفاء للأسرة الرياضية والكل الفلسطيني، وتحدث عن جهود وزارة التربية والتعليم في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين شقي الوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل للطلاب والطالبات.
بعد ذلك جرت مراسم التكريم لعدد (٨٠) من المتفوقين وتقديم المكافأة المالية والدروع التقديرية، وسط فرحة كبيرة عمت ذوي المكرمين والحضور.

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