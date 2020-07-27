تعليم شرق غزة يستقبل وفداً من منتدى الأمة للتنمية ومركز شباب الأمة

غزة- الرأي

استقبل أ. أشرف حرز الله في مكتبه وفداً من منتدى الأمة للتنمية ومركز شباب الأمة للتشاور في تكريم الطلبة الأوائل للثانوية العامة.

وحضر اللقاء أ. مازن نور الدين مدير الدائرة الإدارية برفقة الوفد الزائر د.فريد قبلان رئيس مجلس إدارة منتدى الأمة ،أ. وجدي عزام رئيس مجلس مركز شباب الأمة ,أ. حسين بركة المدير التنفيذي ،م. حسن الغصين , أ. فاطمة الخطيب من العلاقات العامة.

ورحب حرز الله بالوفد الزائر , مؤكداً على التعاون المستمر مع منتدى الأمة ومؤسسات المجتمع المدني فيما يخدم الطلبة وتكريمهم .

من جانبه أثني د. قبلان على التعاون المثمر بين المديرية والمنتدى , مبيناً أن آفاق التعاون ستكون مفتوحة في مجالات مختلفة خلال الفترة القادمة .

وتم تكريم أ. حرز الله بدرع التقدير من المنتدى