تعليم غرب غزة تعزز تعاونها مع وزارة المالية

غزة- الرأي

نظم وفد من مديرية التربية والتعليم غرب غزة، زيارة لوكيل وزارة المالية، أ. عوني الباشا في مكتبه بمدينة غزة.

وضمّ الوفد د.عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم غرب غزة ود.ماجد الرنتيسي مشرف مبحث التربية الإسلامية وأ.رفيق عوض رئيس قسم الإدارات المدرسية وأ.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وأ.مجدي الخطيب من العلاقات العامة في المديرية.

وفي مستهل الزيارة رحَّب الباشا بالوفد، وأعرب عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة، وخلال الزيارة أكد الطرفان على أهمية التكامل والتعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة.

بدوره قدّدم وفد مديرية التربية والتعليم درعًا للأستاذ عوني راغب الباشا تعبيرا عن الشكر والتقدير له على جهوده المبذولة في خدمة المسيرة التعليمية، متمنيًا له التوفيق والسداد.