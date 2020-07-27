الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على مصانع الشوكولاتة والشيبس

غزة- الرأي

نظمت الطواقم الهندسية بقسم الصناعات الغذائية بوزارة الاقتصاد الوطني، جولات تفتيشية على مصانع انتاج الشوكولاتة والشيبس.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، إن مهندسو الوزارة نظموا جولات ميدانية مكثفة على مخازن ومحلات بيع الشوكولاتة ومصانع الشيبس والمقرمشات للتأكد من جودة التصنيع.

وأوضح رئيس قسم الصناعات الغذائية د. محمود السيقلي، أن هذه الجولات تأتي للتفتيش والرقابة على عملية اعداد وإنتاج الشوكولاتة والشيبس للتأكد من مدي التزام أصحاب المصانع بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين.

وقامت طواقم الوزارة بتفقد خطوط الإنتاج، وتم إعطاء التعليمات اللازمة لإجراءات الأمن والسلامة الواجب توفرها في المصانع أثناء عملية الإنتاج.