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تعليم شمال غزة تكرم أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة

27 تموز / يوليو 2020 11:46

تعليم شمال غزة تكرم أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة
تعليم شمال غزة تكرم أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة

غزة- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (اللجنة الاجتماعية)، اليوم، أبناء موظفيها الناجحين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وحضر حفل التكريم مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين والعاملين في المديرية وأولياء أمور الطلبة المحتفى بهم.

وفي كلمته هنأ أ. العرابيد الطلبة المحتفى بهم، متمنياً لهم حياة دراسية جامعية متميزة ملؤها النجاح والتفوق.

كما توجه أ. العرابيد بالشكر الجزيل للجنة الاجتماعية؛ لدورها في إنجاح هذا الحفل، الذي يساهم في تعزيز انتماء العاملين للمديرية، ويعزز أواصر الأخوة بينهم.

من جهته، أشاد رئيس اللجنة الاجتماعية في المديرية أ. نعيم خضر، في كلمة له بالطلبة المكرّمين، متمنياً لهم مستقبلا زاهرا لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وأكد أ. خضر على أهمية ومكانة العلم والعلماء في نهضة الأفراد والمجتمعات، داعيا الطلبة إلى مواصلة مسيرتهم الأكاديمية والتعليمية لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

كما توجّه بالشكر الجزيل لمدير التعليم أ. العرابيد، لدوره البارز في خدمة العملية التعليمية، ورعايته لهذا الحفل، متمنياً له حياة هانئة وسعيدة؛ لبلوغه سن التقاعد الوظيفي.

وفي كلمة الطلبة المحتفى بهم، توجه الطالب المتفوق محمد إيهاب الحليمي بالشكر للقائمين على هذا الحفل، كما توجه بالشكر لأولياء الأمور لدورهم في رعاية أبنائهم وتوفير كل سبل الراحة لهم لتحقيق هذا النجاح والتميز.

كما طيّر الطالب الحليمي برقية شكر وتقدير لمن كان لهم الدور الأبرز في تحقيق هذا النجاح، (المعلمون والمعلمات)، مشيداً بتضحياتهم وجهدهم الذي أثمر هذا الإنجاز.

وفي ختام الحفل البهيج، الذي تخلله العديد من الفقرات الفنية المميزة، تم تكريم الطلبة الناجحين وتوزيع الهدايا عليهم.

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