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الاقتصاد تلتقي بوفد نسوي لدعم المشاريع الريادية

27 تموز / يوليو 2020 11:54

الاقتصاد تلتقي بوفد نسوي لدعم المشاريع الريادية
الاقتصاد تلتقي بوفد نسوي لدعم المشاريع الريادية

غزة- الرأي

التقت وزارة الاقتصاد الوطني بوفد نسوى لدعم المشاريع الريادية النسوية في قطاع غزة.
جاء ذلك، خلال لقاء عقده مدير عام الإدارة العامة للصناعة د. رائد الجزار في مقر الوزارة مع ملتقى رياديات الزراعة الحضرية، بحضور عدد من أصحاب المشاريع الريادية في قطاع غزة.
وقال الجزار، أن اللقاء جاء لمناقشة سبل دعم المشاريع الصناعية الريادية التسويقية وتبني آليات لحماية المنتجات المحلية التي تنتجها التجمعات النسوية ودعم هذه المنتجات وتطوير المشاريع الزراعية الريادية ضمن جهود وزارة الاقتصاد الوطني في حماية المنتج المحلي.
وأضاف الجزار، أن اللقاء ناقش متابعة المنتجات التي يتم تصنيعها داخل هذه المشاريع للتأكد من سلامة الإنتاج ومطابقة للمواصفات الفلسطينية وضمن شروط الامن والسلامة العامة.
وأشار لأهمية المشاريع التي ستعمل الوزارة على دعمها للنهوض بالواقع الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستفادة للمزارعين والمستهلكين.
وقال الجزار، إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً للفئات الشابة والنساء ممن يمتلكون أفكار لمشاريع زراعية ريادية غير تقليدية تفسح لهم مجال دخول سوق العمل.
وتخلل الاجتماع مداخلات ومناقشات للعديد من القضايا التي تهم هذه المشاريع وسبل دعمها.  

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