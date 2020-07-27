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لجنة الطوارئ بتعليم شرق غزة تناقش عدداً من الموضوعات المهمة

27 تموز / يوليو 2020 12:07

لجنة الطوارئ بتعليم شرق غزة تناقش عدداً من الموضوعات المهمة
لجنة الطوارئ بتعليم شرق غزة تناقش عدداً من الموضوعات المهمة

غزة- الرأي

ناقشت لجنة الطوارئ الفرعية بمديرية تعليم شرق غزة جملة من الموضوعات المهمة .

جاء ذلك خلال اجتماع أ. مازن نور الدين مدير الدائرة الإدارية بالمديرية ورئيس لجنة الطوارئ بأعضاء اللجنة.

ورحب أ. نور الدين بالجميع مثمناً جهودهم التي يبذلونها ولا سيما في ظل جائحة كورونا وأوضح أ. نور الدين أن هذا الاجتماع يعقد لمناقشة عدد من الموضوعات منها " اتخاذ كافة التدابير و إجراءات السلامة و الوقاية استعداداً للعام الدراسي الجديد - مواصلة تدريب المدارس علي الاخلاء- مناقشة الخطة العامة للجنة الطوارئ للعام الدراسي 2020 الجديد – و غيرها من الموضوعات.

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