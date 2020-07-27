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لمدراء المدارس ومنسقي الصحة.

تعليم شرق غزة تنظم ورشة عمل حول "العودة الأمنة للمدارس"

27 تموز / يوليو 2020 01:27

تعليم شرق غزة تنظم ورشة عمل حول "العودة الأمنة للمدارس"
تعليم شرق غزة تنظم ورشة عمل حول

غزة- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة ,بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالى ورشة عمل حول العودة الأمنة للمدارس لفئة مدراء المدارس ومنسقي الصحة المدرسية فيها الممولة من منظمة اليونسيف.

وحضر افتتاح الورشة في مركز التدريب التربوي بشرق غزة أ. منير أبو زعتير مدير الدائرة الفنية ,أمصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية , أ.عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية , أ. عوني شويخ رئيس شعبة الخدمات وعضو لجنة الطوارئ في المديرية

ويحاضر في الورشة أ.عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية , د. محمد قشطة من قسم الصحة في عناوين مختلفة للوقاية من فيروس كورونا وكيفية تجنيها.

وأكد .أ. أبو زعيتر حرص المديرية على الاهتمام بسلامة الموظفين والطلبة من خلال عقد الدورات وورش العمل ,داعياً الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية لتجنب الإصابة بفيروس الكورونا.

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