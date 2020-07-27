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"حرز الله": للمعلم الفضل في تفوق طلبة الثانوية العامة

27 تموز / يوليو 2020 01:38

"حرز الله": للمعلم الفضل في تفوق طلبة الثانوية العامة

غزة- الرأي

أكد  أشرف حرز الله مدير التربية والتعليم شرق غزة، أن للمعلم الفلسطيني الفضل بوصول الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة لمنصات التكريم لما قدمه من جهد كبير خلال العام الدراسى.

وبين أ. حرز الله أن المعلم ضحي بوقته ونفسه من أجل تخريج جيل طلابي متعلم يخدم وطنه ودينه .

جاء ذلك، خلال حفل تكريمي للطلبة المتفوقين لأبناء حي الزيتون أقامه تجمع عائلات حي الزيتون ولجنه الحي ,وبرعاية من المجلس التشريعي الفلسطيني بحضور عدد من نواب المجلس التشريعي والشخصيات الاعتبارية وقادة المجتمع وأهالى الطلبة المكرمين.

وأشار أ. حرز الله أن المعلم الفلسطيني مستمر في تقديم رسالته السامية رغم ما يعانيه من نقص للرواتب وصعوبة الحياة المادية في القطاع أ.مضيفاً أن رساله التعليم هي رسالة الأنبياء والصالحين

وأوضح مدير التعليم أن هذا العام الدراسي سيواجه تحدٍ جديد متمثل بفيروس الكورونا ,مبيناً أن مديرية التعليم جهزت كافة الترتيبات لبدء العام الدراسي وفقا للخطط اللازمة لذلك.

وقدم أ. حرز الله الشكر والتقدير للجهات المساهمة في انجاح موسم الثانوية العامة 2020 لوزارة الصحة لتوفيرها الخدمات الصحية للطلبة ووزارة الداخلية والشرطة لتأمين موكب الامتحانات .

وأضاف أ.حرز الله في حديثه أن مديرية التعليم أنشأت عدة مدارس في الحي ورممت العديد منها لتخدم أبناء الحي , داعياً الجميع للتكاتف والتعاون في سبيل خدمة التعليم والطلبة.

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