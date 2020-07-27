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"اللواء أبو وطفة" يستقبل وفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

27 تموز / يوليو 2020 01:43

"اللواء أبو وطفة" يستقبل وفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

غزة- الرأي

استقبل مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبووطفة، اليوم الإثنين، وفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. 

وضم الوفد المفوض العام للهيئة أ. عصام يونس، ونائبه أ.جميل سرحان وعدد من أعضاء الهيئة، وكان في استقبالهم عدد من مدراء الوحدات في قوى الأمن الداخلي.


وتأتي الزيارة لبحث سبل التعاون المشترك بين مكتب مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

ورحب اللواء أبو وطفة بوفد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤكدا على العلاقة التكاملية بين أجهزة وزارة الداخلية ومؤسسات حقوق الإنسان بما يساهم في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي.

وأكد اللواء أبو وطفة أن أبواب وزارة الداخلية مفتوحة أمام هذه المؤسسات لتمارس عملها بكل شفافية.

من جانبه، أثنى يونس على تطور أداء أجهزة وزارة الداخلية المكلفة بإنفاذ القانون وذلك في عدة مسارات منها سرعة الكشف عن الجناة والجرائم بعد فترة وجيزة من وقوع الجرائم وكذلك ما يتعلق بالجانب الأمني والنجاحات التي تم تحقيقها على هذا الصعيد، مشيرا إلى وجود تراكم كبير في الخبرة لدى هذه الأجهزة.

وفي ختام الزيارة اتفق الجانبان على تطوير العلاقة بينهما بما يصب في تطوير أداء أجهزة وزارة الداخلية بشكل أكبر.

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