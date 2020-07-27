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مباحث التموين تُحرر 26 محضراً وتضبط 2500 كيلو سلعاً فاسدة

27 تموز / يوليو 2020 01:46

مباحث التموين تُحرر 26 محضراً وتضبط 2500 كيلو سلعاً فاسدة
مباحث التموين تُحرر 26 محضراً وتضبط 2500 كيلو سلعاً فاسدة

غزة- الرأي

حررت مباحث التموين والمعادن الثمينة التابعة للمباحث العامة 26 محضر ضبط وإتلاف لعدد من المحلات التجارية والأسواق، كما ضبطت 2576 كيلو مواد وسلع غذائية فاسدة.

وأوضح المقدم أحمد قنيطة مدير دائرة التموين أن دائرته تقوم بجولات بشكل يومي لضبط حالة الأسواق ومنع الاحتكار وغلاء السلع بالإضافة لمصادرة وإتلاف السلع المنتهية الصلاحية.

وأشار إلى أن مباحث التموين تنظم هذه الجولات التفتيشية بمشاركة الجهات ذات العلاقة متمثلة في وزارتي الصحة والاقتصاد والبلدية.

ولفت إلى أن مباحث التموين أتلفت خلال الجولات الأخيرة كمية من السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية حسب الأصول.

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