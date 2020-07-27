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التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع جمعية مبرة فلسطين

27 تموز / يوليو 2020 01:59

التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع جمعية مبرة فلسطين
التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع جمعية مبرة فلسطين

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للتنمية والتخطيط بوزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرةالجمعيات زيارة قام بها أ. محمد جحجوح رئيس قسم ترخيص الجمعيات و أ. وسام الحسني منسق الجمعيات بالوزارة لجمعية مبرة فلسطين للرعاية في مدينة غزة و كان في استقبالهم مدير الجمعية أ. بسام البطة تم من خلال الزيارة ضرورة إدخال كشوفات المستفيدين من خدمات و برامج الجمعية علي برنامج الجمعيات المحوسب التابعة لدائرة الجمعيات ، و الاستمرار في التنسيق و التشبيك بما يخدم الفئات التي يتم تقديم خدمات لها من قبل الجمعية 
يذكر أن الجمعية هي أول مؤسسة تقوم بتقديم خدمة الايواء الدائم و الجزئي لمصابي الشلل الدماغي من الأطفال و النساء و الشباب و كبار السن الذين فقدوا الأسرة الحاضنة. و تم إجراء جولة تفقدية داخل أقسام الجمعية و شرح مفصل لطبيعة عمل كل قسم كل قسم .

التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع جمعية مبرة فلسطين التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع جمعية مبرة فلسطين
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