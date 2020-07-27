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"البطة " يؤكد دعم بلدية خان يونس لقضايا الشباب وتعزيز مشاريعهم الريادية

27 تموز / يوليو 2020 02:06

"البطة " يؤكد دعم بلدية خان يونس لقضايا الشباب وتعزيز مشاريعهم الريادية

غزة- الرأي

أكد رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة دعم بلديته لقضايا الشباب وتعزيز مشاريعهم الريادية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح كافة المبادرات البناءة التي تخدم أبناء شعبنا في ظل الظروف الحالية.
وشدد م. البطة خلال ورشة عمل نظمته شركة "ون كونيكت" لتكنولوجيا المعلومات والاستثمار التكنولوجي بعنوان "خلق فرص عمل من خلال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي" بحضور كوكبة من المختصين في مجال التجارة الإلكترونية، شدد على أن بلدية خان يونس تبذل كل ما بوسعها من أجل خدمة الشباب وتبني قضاياهم وفتح الأفاق للتعاون المشترك مع كافة المؤسسات والمراكز الشبابية.
وأشار م. البطة إلى أن البلدية تدرك جيداً حاجات الشباب وتعمل على تلبيتها ومراعاتها عند التخطيط للبرامج، بالإضافة إلى المشاركة في المناظرات الشبابية والعمل على تدريب الشاب الجامعي والخريجين في دوائر وأقسام البلدية المختلفة لإكسابهم الخبرة العملية في تخصصاتهم المختلفة وتزويدهم بالمعارف والمعلومات التي يحتاجونها.
وأعلن م. البطة عن استعداد البلدية لفتح كافة مرافقها الخدماتية من أجل دعم الشباب ولخدمة شرائح المجتمع كافة، شاكراً جهود القائمين على شركة "ون كونيكت" التي ستخسر مواردها وامكانياتها لدعم الشباب وتدريبهم وإكسابهم المهارات المطلوبة في التجارة الإلكترونية.

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