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لاجراء العمليات في كافة التخصصات

مجمع ناصر الطبى يفتتح قسم عمليات اليوم الواحد

27 تموز / يوليو 2020 02:20

مجمع ناصر الطبى يفتتح قسم عمليات اليوم الواحد
مجمع ناصر الطبى يفتتح قسم عمليات اليوم الواحد

خان يونس- الرأي

افتتح مجمع ناصر الطبى قسم عمليات اليوم الواحد في مبنى الياسين ، بتمويل من الهلال الأحمر الكويتى و تنسيق و اشراف مؤسسة التعاون .

حيث تم تجهيز قائمة عمليات جراحة المسالك البولية لاجرائها. وأوضح د.أيمن الفرا نائب مدير مجمع ناصر،أنه سيتم اعداد قوائم الانتظار من المرضى في كافة التخصصات والذى يخدم محافظة خانيونس و رفح في تخصصات جراحة المسالك البولية و التجميل و الانف و الاذن و الحنجرة و الحروق و جزء من جراحة العظام.

و أفاد أن سيتم اجراء من (7- 10 ) عمليات في اليوم الواحد,مما يخفف من قوائم انتظار المرضى في كافة التخصصات و ينهى معاناتهم.

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