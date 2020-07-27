بلدية خان يونس: تركيب لوحات إرشادية موائمة للأشخاص ذوي الاعاقة

غزة- الرأي

قامت لجنة تعزيز صمود معسكر خان يونس برعاية جمعية الثقافة والفكر الحر، وبالتعاون مع بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة ، مبادرة بتركيب مجموعة من اللوحات الارشادية بلغة الإشارة للمرافق الخدماتية والاقتصادية والأماكن العامة في شارع البحر، وتركيب لوحات إرشادية موائمة داخل المكتبة العامة للتعريف بمرافقها لتسهيل وصول الاشخاص ذوي الاعاقة اليها.

وشارك في تركيب اللوحات رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير العلاقات العامة بالبلدية أ. عماد الأغا، ومدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر ،أ. مريم زقوت، وممثلي لجنة تعزيز صمود معسكر خان يونس، ونشطاء ومهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي.

وخلال الفعالية أكد م. البطة على أن بلدية خان يونس تدعم كافة المبادرات المجتمعية التي تخدم جميع المواطنين ، مشيراً في ذات السياق إلى أن البلدية قامت بموائمة كافة مرافقها الخدماتية من أجل تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات سواء كانت في القطاع الخدماتي أو الثقافي أو الرياضي وغيرها.

ومن جانبها بينت زقوت أن الجمعية تدعم كافة المبادرات البناءة والتي من شأنها المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة الى هذه المبادرة مهمة وخطوة جيدة على طريق موائمة كافة المرافق العامة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية للمرافق العامة بسهولة" .

وأشاد منسق لجنة تعزيز صمود معسكر خان يونس محمـد عبد الرحمن، بجهود الجمعية في دعم المبادرات وعلى تمكينهم وتدريبهم على (تعزيز صمود المجتمعات المحلية وقت الأزمات) ،والتي أتاح لهم تقديم هذه المبادرة بهدف تعزيز صمود الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية والبصرية .

بدورها أعربت الناشطة المجتمعية من ذوي الاعاقة السمعية هبة أبو جزر عن سعادتها لمشاركتها بالمبادرة من خلال مشاركتها بالصورة وتمثيلها للإشارة الموجهة للأشخاص ذوي الاعاقة السمعية، والتي ستسهل عليهم الوصول للاماكن العامة في خان يونس.

الجدير بالذكر أن المبادرة نفذت من خلال مشروع" تمكين الشباب " من خلال مؤسسة الثقافة والفكر الحر والممول من مؤسسة التعاون الألمانية (GIZ)، والتي جاءت نتاج عصف مجتمعي شارك به مجموعة من المختصين وذوي الرأي وممثلي المؤسسات المجتمعية والخدماتية والأكاديمية والتي أقرت بوجوب التدخل لدعم المناطق الهشة حيث تم اختيار أربعة مناطق شملت معسكر خان يونس، وحي قاع القرين، ومنطقة الزنة "أبو عاصي" وخزاعة في القرى الشرقية.