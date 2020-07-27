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سلطة الأراضي الفلسطينية تعقد امتحان رخصة مثمن للعام 2020

27 تموز / يوليو 2020 02:36

سلطة الأراضي الفلسطينية تعقد امتحان رخصة مثمن للعام 2020
سلطة الأراضي الفلسطينية تعقد امتحان رخصة مثمن للعام 2020

غزة- الرأي

عقدت سلطة الأراضي صباح اليوم الأحد الموافق 26/07/2020 الامتحان النظري لرخصة مثمن أراضي معتمدة، وذلك في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام، وكان قد تقدم للحصول على رخصة مثمن أراضي قرابة 44 متقدم وتم قبول 26 طلب لدخول الامتحان النظري ممن انطبقت عليهم الشروط التي تم الاعلان عنها سابقا.
وقد تفقد رئيس سلطة الأراضي الأستاذ ماهر أبو صبحة لجان الامتحان واطلع على سير الامتحان حيث أبدى سعادته لعقد هذا الامتحان الذي جاء بعد قرابة خمس سنوات من الانقطاع وقدم شكره الجزيل لطواقم سلطة الأراضي القائمة على الامتحان وطواقم ديوان الموظفين العام التي أشرفت على الامتحان وتنسيقه وفق الاجراءات المتبعة لديها في امتحانات التوظيف وقدم شكره أيضاً للكلية الجامعية على هذه الاستضافة والاستعانة بمختبراتها العلمية.
وتعتبر هذه التجربة الأولى لحوسبة الامتحان النظري وعقده من خلال نظام التوظيف الالكتروني المعتمد لدى ديوان الموظفين العام الذي يواكب متطلبات العصر ويضمن وضوح الامتحانات ونزاهة وشفافية التصحيح حيث يحصل المتقدم على درجته مباشرة فور الانتهاء من الامتحان مباشرة.
الجدير بالذكر أن سلطة الأراضي هي الجهة المخولة بمنح رخصة تثمين الأراضي وفق قانون مثمني الأراضي رقم 34 لسنة 1947 حيث تستخدم هذه الرخصة في تثمين الأراضي المتنازع عليها بين المواطنين لدى المحاكم المختصة والبلديات وغيرها من الجهات الرسمية والغير رسمية.

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