حمد والمدهون يتفقان على آليات عمل وزارة التنمية بغزة

غزة- الرأي:

اجتمع كل من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية "غازي حمد"، ومفوض عام الوزارة في المحافظات الجنوبية "لؤي المدهون"، من أجل تنظيم آليات عمل الوزارة، وتجاوز أية خلافات.

ويأتي هذا الاتفاق لضمان استمرار عمل برامج المساعدات الاجتماعية في قطاع غزة، وبما لا يضر بالفئات المهمشة والفقيرة المستفيدة من تلك البرامج، وتم بوساطة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"

وتم توقيع الاتفاق بحضور المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأستاذ عصام يونس، ونائب المدير العام لقطاع غزة المحامي جميل سرحان، الذي تم بالتوافق بين الطرفين على أساس الشراكة والتعاون بما يعزز المصلحة العامة وبما يخدم الشرائح الضعيفة والمهمشة في القطاع.

وعبرت الهيئة عن تقديرها لروح المسؤولية العالية التي أبداها كل من "أحمد مجدلاني" وزير التنمية الاجتماعية، و"غازي حمد"، و"لؤي المدهون"، والحرص المشترك على عدم الإضرار بمصالح المواطنين في قطاع غزة، والسعي للوصول إلى تفاهم ينأى بهذه الفئات وحقها بالحصول على الخدمات الاجتماعية عن أي خلاف سياسي، صوناً لحقهم في العيش الكريم.