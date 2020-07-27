مكافحة المخدرات تضبط 180 فرش حشيش جنوب القطاع

غزة- الرأي:

ضبطت إدارة "مكافحة المخدرات" وبالاشتراك مع التحري المركزي، كمية من الحشيش، في مهمة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.



وقال مدير فرع المكافحة بمحافظة رفح المقدم "أحمد الشاعر"، " تم ضبط 180 فرش حشيش في المنطقة الشرقية جنوب القطاع، خلال مهمة مداهمة استمرت ساعات" .



وأضاف الشاعر "وصلت معلومات لدينا وبعد عمليات تحري ومتابعة استمرت مدة "15" يوم ، تم العثور على كمية المواد المخدرة وهي تعود للمروج الهارب(ع-م)" .



وأوضح الشاعر، أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية، لافتاً إلى أنه يجري حالياً تتبع المروّج الذي ما زال هارباً، ومطلوباً على خلفية قضايا إتجار بالمخدرات.