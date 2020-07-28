رونالدو يقصف شباك مارسيليا من ركلة حرة بدوري أبطال أوروبا

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا رائعًا لفريقه ريال مدريد في شباك أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عام 2009، وهو العام الأول للدون البرتغالي بقميص النادي الملكي.

الهدف جاء من مسافة بعيدة المدى بتسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، وقد سجل رونالدو ثنائية خلال تلك المباراة، فيما يجل ريكاردو كاما هدف وانتهت المباراة بفوز اللوس بلانكوس بنتيجة 3-1.

هذا الموسم خرج ريال مدريد من دور الـ16 على يد ليون الفرنسي بالخسارة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما حصل إنتر ميلان على لقب البطولة.