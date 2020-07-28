رونالدو يواصل صناعة التاريخ بعد التتويج باللقب 32 فى مسيرته الكروية

واصل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، حصد الألقاب في مسيرته الحافلة بالإنجازات والأرقام القياسية على مختلف المستويات، بعدما قاد اليوفى للفوز بالدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالى والـ36 فى تاريخه.
وسجل رونالدو هدفًا في فوز السيدة العجوز على ضيفه فريق سامبدوريا، 2 – 0، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أول أمس الأحد، على ملعب "أليانز ستاديوم"، فى ختام منافسات الجولة الـ36، من الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ورفع رونالدو رصيده إلى اللقب الثالث مع يوفنتوس والـ32 في مسيرته الكروية سواء مع الأندية الكبرى في أوروبا التي لعب بقميصها أو المنتخب البرتغالى.
وتقسم ألقاب رونالدو في مشواره الحافل بالإنجازات كالتالى..
مع سبورتنج لشبونة
كأس السوبر البرتغالى مرة واحدة عام 2002
مع مانشستر يونايتد
الدورى الإنجليزي الممتاز 3 مرات أعوام 2007-2008-2009
كأس الاتحاد الانجليزي 2004
الدرع الخيرية مرتين عامى 2007 و2008
كأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين عامي 2006-2009
كأس العالم للأندية 2008
دورى أبطال أوروبا 2008
مع ريال مدريد
الدورى الإسباني مرتين عامي 2012 – 2017
كأس ملك إسبانيا مرتين عامى 2011- 2014
كأس السوبر الإسباني مرتين عامى 2012 و2017
دورى أبطال أوروبا 4 مرات أعوام 2014 و2016 و2017 و2018
كأس السوبر الأوروبي 3 مرات أعوام عامى 2014 و2016 و2017
كأس العالم للأندية 3 مرات أعوام 2014 و2016 و2017
مع يوفنتوس
الدوري الإيطالي مرتين عامي 2019 و2020
كأس السوبر الإيطالي مرة واحدة عام 2018
مع البرتغال
كأس أمم أوروبا عام 2016
دوري الأمم الأوروبية موسم 2018-2019