رونالدو يواصل صناعة التاريخ بعد التتويج باللقب 32 فى مسيرته الكروية

واصل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، حصد الألقاب في مسيرته الحافلة بالإنجازات والأرقام القياسية على مختلف المستويات، بعدما قاد اليوفى للفوز بالدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالى والـ36 فى تاريخه.

وسجل رونالدو هدفًا في فوز السيدة العجوز على ضيفه فريق سامبدوريا، 2 – 0، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أول أمس الأحد، على ملعب "أليانز ستاديوم"، فى ختام منافسات الجولة الـ36، من الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورفع رونالدو رصيده إلى اللقب الثالث مع يوفنتوس والـ32 في مسيرته الكروية سواء مع الأندية الكبرى في أوروبا التي لعب بقميصها أو المنتخب البرتغالى.

وتقسم ألقاب رونالدو في مشواره الحافل بالإنجازات كالتالى..

مع سبورتنج لشبونة

كأس السوبر البرتغالى مرة واحدة عام 2002

مع مانشستر يونايتد

الدورى الإنجليزي الممتاز 3 مرات أعوام 2007-2008-2009

كأس الاتحاد الانجليزي 2004

الدرع الخيرية مرتين عامى 2007 و2008

كأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين عامي 2006-2009

كأس العالم للأندية 2008

دورى أبطال أوروبا 2008

مع ريال مدريد

الدورى الإسباني مرتين عامي 2012 – 2017

كأس ملك إسبانيا مرتين عامى 2011- 2014

كأس السوبر الإسباني مرتين عامى 2012 و2017

دورى أبطال أوروبا 4 مرات أعوام 2014 و2016 و2017 و2018

كأس السوبر الأوروبي 3 مرات أعوام عامى 2014 و2016 و2017

كأس العالم للأندية 3 مرات أعوام 2014 و2016 و2017

مع يوفنتوس

الدوري الإيطالي مرتين عامي 2019 و2020

كأس السوبر الإيطالي مرة واحدة عام 2018

مع البرتغال

كأس أمم أوروبا عام 2016

دوري الأمم الأوروبية موسم 2018-2019