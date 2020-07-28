محمد صلاح يوجه رسالة إلى لوفرين بعد رحيله من ليفربول: أتمنى لك الأفضل

وجه اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ومهاجم ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى صديقه الكرواتي الدولي ديان لوفرين الذي رحل عن صفوف ليفربول رسميا بعد انضمامه إلى نادي زينيت سانت بطرسبورج الروسي.

وشارك الفرعون المصري محمد صلاح، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عددا من الصور الي تجمعه مع لوفرين، معلقا عليها :" كان من دواعي سروري وأتمنى لك الأفضل في مغامرتك الجديدة! .. متأكد من أننا سنلتقي مرة أخرى قريبًا".

وليست هذه الرسالة الأولى التي يوجهها النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، إلى زميله الكرواتى ديان لوفرين عقب رحيله عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى زينيت سان بطرسبرج الروسى لمدة 3 سنوات، ففي وقت سابق، قال محمد صلاح، فى رسالته عبر الموقع الرسمي لنادى ليفربول، "لا أعرف كيف أقول ذلك يا صديقى، أنت تعرف ما أشعر به الآن، لكن سنفتقدك بشدة هنا، خاصة أنا سأفتقدك حقا، لقد كنت هنا بمثابة صديق رائع لى، ولاعب لا يصدق، أحبك بشدة".

وأضاف محمد صلاح فى رسالته، "سنفتقد وجودك معنا، أود أن أشكرك على كل ما فعلته من أجل النادي، شكرا على كل شيء فعلته من أجلي، لقد كنت رائعا"، مضيفا "أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل، أتمنى لك مسيرة ناجحة وأن تستمتع مع ناديك الجديد".

[محمد صلاح مع ديان لوفرين (4)] محمد صلاح مع ديان لوفرين (4)

وانضم لوفرين إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2014/2015 قادمًا من ساوثامبتون، وخاض مع الريدز 185 مباراة في مختلف البطولات (سجل 8 أهداف وصنع 5 تمريرات ناجحة).