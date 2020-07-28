تطبيق مايكروسوفت Teams يحصل قريبا على ميزة دمج المكالمات

كشف تقرير حديث أن مستخدمي مايكروسوفت Teams سيحصلون على ميزة دمج المكالمات الشهر المقبل، حيث ستسمح ميزة دمج المكالمات القادمة لمستخدمي مايكروسوفت بدمج مكالماتهم "شخص - شخص" غير النشطة في مكالمة "شخص -شخص" أخرى أو مكالمة جماعية أخرى، وستعمل هذه الميزة مع كل من مكالمات مايكروسوفت Teams VOIP ومكالمات PSTN.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، ففي ملاحظة ذات صلة، أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا عن طرح إمكانية للتشغيل التفاعلي بين مايكروسوفت Teams وSkype، ومع طرح هذه المميزات الجديدة فيمكن لمستخدمي Teams البحث عن وبدء محادثة نصية فقط أو مكالمة صوتية / فيديو مع مستخدم Skype.

كما يمكن لمستخدمي Skype البحث عن محادثة نصية فردية فقط وبدء مكالمة صوتية / فيديو مع مستخدم Teams، كذلك فإن ميزة التشغيل التفاعلي بين Teams وSkype متاحة الآن على سطح المكتب والويب والموبايل لكل من Teams وSkype.