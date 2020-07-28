جوجل تطرح فلاتر بحث متجر "بلاي ستور" لعدد أكبر من المستخدمين

واجه العديد من المستخدمين مشاكل مع ميزة البحث في متجر "بلاي ستور"، رغم أنها طورت من قبل الشركة نفسها التي نجحت في فهرسة معظم الويب وجعلت من السهل العثور على أي صفحة أو صورة أو فيديو مع الكثير من الخيارات لتقليص طلبك، لذا تحاول جوجل إصلاح هذه المشكلة على الأقل قليلاً باستخدام فلاتر البحث الجديدة في متجر "بلاي ستور"، بحسب موقع androidpolice الأمريكى.

وقبل بضع سنوات، بدأت جوجل في اختبار فلاتر البحث في متجر "بلاي ستور"، ولكن تلك لم تظهر باستمرار ولم يتم طرحها للجميع، كما أن هذه الفلاتر اختفت في وقت لاحق، إلا أن التقرير كشف عن طرحها على نطاق واسع، إذ تم اكتشف الكثير منها في متجر "بلاي ستور" على أجهزة مختلفة وبلدان مختلفة، ويبدو أنها قد تم تمكينها من جانب الخادم، حيث يمكن رؤيتها على الإصدارات الأقدم قليلاً من المتجر أيضًا، بما في ذلك الإصدار 21.0.17، والذي يعود إلى 15 يوليو.



وبحسب التقرير فإذا كان المستخدم يبحث عن اسم علامة تجارية معروفة مثل Spotify وGmail وOutlook وNetflix وHulu وAudible وWhatsApp وما إلى ذلك فلن يرى أي فلاتر، وهو أمرا قد يكون منطقيا نظرًا لأنه ستعمل على الأرجح تجدها في النتيجة الأولى.



أما عند البحث عن أشياء أخرى سيحصل على الفلاتر مرة أخرى، ففي تلك الحالات، يمكن تشغيل جميع الفلاتر تقريبًا معًا: 4+ نجمة و4.5+ نجمة واختيار المحرر وPremium وNew، كما يمكن تحديد العديد من الفلاتر كما يريد من الخيارات المعروضة، للمساعدة في تضييق النتائج قدر الإمكان.