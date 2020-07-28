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بلدية غزة وجامعة الأزهر يبحثان التعاون المشترك

28 تموز / يوليو 2020 09:13

بلدية غزة وجامعة الأزهر يبحثان التعاون المشترك
بلدية غزة وجامعة الأزهر يبحثان التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع رئيس جامعة جامعة الأزهر بغزة د. أحمد التيان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدية والجامعة ضمن جهود تعزيز التواصل مع المؤسسات الوطنية والأكاديمية .


جاء ذلك، خلال زيارة قام بها رئيس البلدية لجامعة الأزهر، رافقه خلالها، نائب رئيس البلدية م. أحمد أبو راس، و عضوا المجلس البلدي أ. بدر صبرة، وم . هاشم سكيك .


وكان في استقبال د. السراج ووفد المجلس، رئيس الجامعة د. أحمد التيان، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية د. عمر ميلاد، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية د.مازن حمادة، ومدير وحدة المشاريع م. محمد الوزير، ومدير المكتب الهندسي م. عبد الناصر أبو عاصي .


وأكد رئيس البلدية خلال لقاء عقد في مكتب رئيس الجامعة، اعتزازه بجامعة الأزهر ودورها في إعداد الكوادر المؤهلة لبناء الوطن، وأن التعاون مع الجامعة سيتعزز لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المدينة .
واستعرض د. السراج المشاريع التي تخطط البلدية لتنفيذها في المراحل المستقبلية لخدمة المواطنين ضمن سياسة المجلس البلدي للنهوض بالمدينة .
من جهته رحب د.التيان بالوفد الزائر مشيداً بإنجازات بلدية غزة والمجلس البلدي برئاسة د. السراج وسياسته بالانفتاح على المجتمع ومؤسساته .
وشكر رئيس الجامعة بلدية غزة على ما قدمته للجامعة من تسهيلات ومساعدة في إنجاز أعمال البنى التحتية، ومن ضمنها شارع جامعة الأزهر الواصل بين صلاح الدين والحرم الجامعي الجديد.
وأكد استعداد الجامعة للمشاركة الفاعلة في المشاريع التوعوية التي تطلقها البلدية، ضمن دور الجامعة ورسالتها في خدمة المجتمع.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدية والجامعة للنهوض بالمدينة ومؤسساتها الاكاديمية والوطنية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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