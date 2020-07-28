بلدية غزة وجامعة الأزهر يبحثان التعاون المشترك

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع رئيس جامعة جامعة الأزهر بغزة د. أحمد التيان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدية والجامعة ضمن جهود تعزيز التواصل مع المؤسسات الوطنية والأكاديمية .
جاء ذلك، خلال زيارة قام بها رئيس البلدية لجامعة الأزهر، رافقه خلالها، نائب رئيس البلدية م. أحمد أبو راس، و عضوا المجلس البلدي أ. بدر صبرة، وم . هاشم سكيك .
وكان في استقبال د. السراج ووفد المجلس، رئيس الجامعة د. أحمد التيان، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية د. عمر ميلاد، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية د.مازن حمادة، ومدير وحدة المشاريع م. محمد الوزير، ومدير المكتب الهندسي م. عبد الناصر أبو عاصي .
وأكد رئيس البلدية خلال لقاء عقد في مكتب رئيس الجامعة، اعتزازه بجامعة الأزهر ودورها في إعداد الكوادر المؤهلة لبناء الوطن، وأن التعاون مع الجامعة سيتعزز لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المدينة .
واستعرض د. السراج المشاريع التي تخطط البلدية لتنفيذها في المراحل المستقبلية لخدمة المواطنين ضمن سياسة المجلس البلدي للنهوض بالمدينة .
من جهته رحب د.التيان بالوفد الزائر مشيداً بإنجازات بلدية غزة والمجلس البلدي برئاسة د. السراج وسياسته بالانفتاح على المجتمع ومؤسساته .
وشكر رئيس الجامعة بلدية غزة على ما قدمته للجامعة من تسهيلات ومساعدة في إنجاز أعمال البنى التحتية، ومن ضمنها شارع جامعة الأزهر الواصل بين صلاح الدين والحرم الجامعي الجديد.
وأكد استعداد الجامعة للمشاركة الفاعلة في المشاريع التوعوية التي تطلقها البلدية، ضمن دور الجامعة ورسالتها في خدمة المجتمع.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدية والجامعة للنهوض بالمدينة ومؤسساتها الاكاديمية والوطنية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.