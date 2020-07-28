نيابة مكافحة الفساد تشيد بكفاءة المحققين وعملهم بمهنية

غزة- الرأي

أكد المستشار مؤنس حمودة مدير نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال، أن كفاءة المحققين والعمل بمهنية وموضوعية يؤسس لبناء ملف جزائي قوي ومتكامل الأركان ودقيق الإجراءات، ويُسهم في تنفيذ التفويضات لوكلاء النيابة بكفاءة واقتدار.

جاء ذلك، خلال اختتام المستشار حمودة، دورة تطوير مهارات وأساليب التحقيق وأصول الاستجواب لضباط التحقيق المركزي بنيابته.

ودعا المستشار حمودة المحققين إلى تحرّي الدقة، وسلامة الإجراءات القانونية، والحيادية مع أطراف الدعاوى الجنائية، والوقوف على مسافة واحدة بين الخصوم؛ بما يحقق حماية الحقوق والحريات، ويعزز سيادة القانون وترسيخ العدالة.



وفي سياق متصل، كرّم مدير عام النيابة العامة د.ماهر المصري، ضبّاط التحقيق المركزي الذين أنهَوْ خدمتهم، مشيداً بتفانيهم في أداء عملهم، وجهودهم المثمرة وإسهاماتهم في إرساء وإسناد دعائم العدالة وسيادة القانون.