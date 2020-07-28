"الشباب والرياضة" تلتقي رؤساء وأعضاء المراكز الشبابية في المحافظة الوسطى

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة مديرية الوسطي اجتماعاً شبابياً تحاورياً مع ممثلين المراكز الشبابية في محافظة الوسطي، وذلك اليوم في قاعه الاجتماعات مديرية الوسطي, بحضور مدير مديرية الوسطي أ. صلاح جبر ومدير دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية أ. علاء الباز ونخبة من ممثلي مجالس الإدارات في المراكز الشبابية في المحافظة الوسطي.



ووجه مدير مديرية الوسطي صلاح جبر الشكر إلى المراكز الشبابية المشاركة في اللقاء لجهودها المخلصة للمشاركة في هذا اللقاء الذي يعزز التعاون بين المراكز الشبابية و وزارة الشباب والرياضة الأمر الذي شكل فرصة لتقييم واقع المراكز الشبابية في المحافظة الوسطي وبحث سبل الارتقاء بمختلف أركان منظومة تلك المراكز وذلك في مناخ ايجابي ساده الإحساس الكبير من الجميع بالمسئولية الملقاة على عاتقهم في التفاعل مع المحاور التي طرحت.



وأشار علاء الباز إلى أن الفائدة الكبرى التي كرستها أنشطة الوزارة تتمثل في تأسيسها لمبادئ الحوار الفعال بين المراكز الشبابية وتأطير عملية التواصل بين أعضائها من اجل رسم سياسة واضحة المعالم لتطوير منظومتها الإدارية والفنية, ووزارة الشباب والرياضة ترى في ما سيفرزه اللقاء من نقاشات تعبر عن مدى الارتباط الوثيق بين المشاركين في اللقاء بتطوير عملهم في المراكز الشبابية.



ومن جانبهم، أعرب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المراكز الشبابية عن تقديرهم مبادرة وزارة الشباب والرياضة بالالتقاء الدوري بالمراكز الشبابية الأمر الذي سيتيح الفرصة أمام الجميع لمناقشة كافة الموضوعات بصورة صحيحة وموضوعية وصولا الى تحقيق الأهداف المنشودة.



وفي ذات السياق قال أ. علاء الباز مدير دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية أن اللقاء كان ايجابيا وسادته وتم طرح العديد من الأفكار والمطالب الهامة لتعزيز دور المراكز .

و استعرض الباز عمل الدائرة والتي ساهمت في ترتيب الملفات والأرشفة الإلكترونية لعمل المراكز ووضع الحلول للملفات العالقة و إحصاء المراكز الشبابية الفاعلة والمراكز الشبابية التي بحاجة إلى تفعيل من خلال قاعدة البيانات،

كما استعرض الباز خطة الدائرة خلال النصف سنة القادمة التي ترتكز على ترتيب الملفات الإدارية والمالية للمراكز الشبابية و العمل على تجهيز محتوى تدريبي للعمل الإداري والمالي وعمل منظومة إلكترونية ونظام مالي موحد للمراكز الشبابية، والتشبيك بين المراكز الشبابية مع بعضها البعض، وبين المراكز الشبابية والوزارة، وإعداد استراتيجية وطنية بمشاركة جميع الجهات المعنية والتواصل مع جهات الاختصاص للعمل المشترك مع المراكز الشبابية في العديد من الجوانب بإشراف الوزارة، و جلب الجهات المانحة لتبني مشاريع وأنشطة المراكز الشبابية من خلال الوزارة. كما تحدث عن دعم مبادرات جديدة للمراكز الشبابية بقيمة 20000 $ خلال النصف سنة القادمة، و إعداد مخيم لرياديي العمل الشبابي، بمشاركة جميع المراكز الشبابية، والترتيب والتنسيق لإنشاء الاتحاد العام للمراكز الشبابية، و استمرار العمل على تصنيف أفضل المراكز الشبابية من خلال جائزة أفضل مركز شبابي عن عام 2019.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب المناقشة للإجابة عن الأسئلة والمداخلات البناءة من الحاضرين الذين أكدوا علي دور الوزارة في خدمتهم والمطالبة بتفعيل أكبر لدور الشباب ومساعدتهم للمساهمة في خدمة أبناء شعبهم والعمل الجاد علي المشاركة الفعالة بينهم وبين الوزارة.