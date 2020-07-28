وزارة العمل تراجع إجراءات محاسبة الجهات المخالفة لقانون العمل الفلسطيني

غزة- الرأي

اجتمعت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل برئاسة المدير العام اعتماد الطرشاوي مع وفد من وكلاء النيابة الجزئية برئاسة المستشار يحيى الفرا رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي في مقر النيابة العامة بمدينة غزة من أجل مناقشة الإجراءات القانونية التي من شأنها محاسبة المخالفين لتطبيق بنود قانون العمل الفلسطيني فيما يخص السلامة والصحة المهنية وكذلك الحقوق العمالية.



حيث شارك في اللقاء عن وزارة العمل رئيس وحدة نظام سوق العمل م. شادي حلس و. أ. عبد الله الأسطل رئيس قسم الشكاوى، م. دارين أبو شاويش رئيس قسم المنشآت، أ. سماح الغزالي رئيس قسم دراسات حماية العمل، كما شارك عن النيابة العامة رؤساء النيابات الجزئية.



ويأتي هذا اللقاء استمراراً للقاءات سابقة تهدف إلى تحقيق سياسة وزارة العمل الساعية لحماية العاملين وحقوقهم في كافة المنشآت.

