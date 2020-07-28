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مباحث التموين تحرر 26 محضراً وتضبط 2576 كجم سلع فاسدة

28 تموز / يوليو 2020 10:31

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غزة-الرأي

حررت مباحث التموين والمعادن الثمينة التابعة للمباحث العامة 26 محضر ضبط وإتلاف لعدد من المحلات التجارية والأسواق  وذلك خلال جولة على مستوى المحافظات خلال الأسبوع الماضي .

بدوره، أوضح المقدم أحمد قنيطة مدير دائرة التموين أن دائرته تقوم بجولات يومية  لضبط حالة الأسواق ومنع الاحتكار وغلاء السلع بالإضافة لمصادرة وإتلاف السلع المنتهية الصلاحية وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة متمثلة في وزارتي الصحة والاقتصاد والبلدية .

وأضاف بأنه خلال الجولات الأخيرة قامت الدائرة بضبط عدد كبير من السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية حيث أتلفت كمية من الأرز والبهارات وأجبان وألبان حيث تم إتلافها حسب الأصول وقدرت الكمية ب 2576 كيلو .

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