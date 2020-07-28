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شرطة بلدية غزة تُتلف "340" كيلو جرام من السمك الفاسد

28 تموز / يوليو 2020 10:41

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غزة-الرأي

أتلفت دائرة شرطة البلديات في محافظة غزة كمية من السمك الفاسد خلال جولة ميدانية مشتركة مع مباحث التموين ووزارة الصحة في سوق معسكر الشاطئ غرب مدينة غزة بحوزة عدد من البائعين.

بدوره، قال العقيد جهاد حمادة مدير دائرة شرطة البلديات في محافظة غزة :" أن دورية من شرطة البلديات العاملة في سوق الشاطئ قامت بالتعاون مع مباحث التموين ووزارة الصحة خلال جولة ميدانية وتفتيشية داخل السوق بضبط كمية من السمك الفاسد الغير صالح للاستخدام الآدمي بحوزة كلا من البائعين (م.د) والبائع (ب.ر)".

وأضاف "أن كميات الأسماك المضبوطة تقدر بــ "340 " كيلو جرام تنوعت ما بين "200" كيلوجرام سمك جرع, و"70" كيلوجرام سمك بوري, و"40" كيلوجرام سمك بلميدة بالإضافة إلى "30 "كيلوجرام من سمك السلفوح بحالة لا تصلح للاستخدام الآدمي بعد ظهور أثار الفساد عليها.

ولفت العقيد حمادة إلى أنه تم تحرير محضر ضبط وإتلاف لكامل الكمية في مكب النفايات الخاص بالبلدية، وكتابة تعهد شخصي على البائعين بعدم التكرار.

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