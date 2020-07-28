الأمانة العامة تعقد اجتماعاً بين المكتب الفني للقضاء ونظيره بالنيابة العامة

غزة-الرأي

عقدت الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء برئاسة الأمين العام المستشار أشرف فارس اجتماعاً بين المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء ممثلاً برئيسه المستشار زياد ثابت مع نظيره من النيابة العامة ممثلاً بالمستشار يحيى الفرا رئيس التفتيش القضائي والمستشار حسام دكة رئيس المكتب الفني، وحضر الاجتماع مدير عام المحاكم م. ماهر الرفاتي و محمد صالح رئيس نيابة تنفيذ الأحكام.

يأتي ذلك في إطار سعي المجلس لتعزيز التعاون والتكامل مع مكونات منظومة العدالة للوصول للعدالة الناجزة و للوقوف على أبرز الإشكاليات والمعيقات التي تواجه العمل القضائي والعمل على حلها بما يضمن الوصول للعدالة الناجزة وسرعة الفصل في الدعاوى الجزائية بكافة درجاتها و بما يحفظ الحقوق.

وقد تم الخروج بعدة توصيات أبرزها استمرار هذه الاجتماعات والتنسيق المباشر وحل أية إشكالية تعترض العمل ميدانياً بما يحقق أفضل أداء وأعلى جودة في العمل القضائي.

و كذلك استمرار عقد اجتماعات دورية بين الأطراف ذات العلاقة لتعزيز التعاون، ورفع مخرجات الاجتماع للأمانة العامة ورؤساء المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات وإصدار ما يلزم من قرارات وتعميمات بما يضمن تنفيذ ما تم التوافق عليه.