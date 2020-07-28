وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلدية غزة تُتلف "340" كيلو جرام من السمك الفاسد وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تحرر 26 محضراً وتضبط 2576 كجم سلع فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تراجع إجراءات محاسبة الجهات المخالفة لقانون العمل الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تلتقي رؤساء وأعضاء المراكز الشبابية في المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يناقش مع الرقابة بالتشريعي الردود على مظالم المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية نيابة مكافحة الفساد تشيد بكفاءة المحققين وعملهم بمهنية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2573) الثلاثاء 28/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية البنك الدولي يقدّم 30 مليون دولار لمتضرري "كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية تكية غزة الخيرية توزع وجبات " إفطار الصائم " في العشر الأوائل من ذي الحجة
أخبار » الأخبار الحكومية

الأمانة العامة تعقد اجتماعاً بين المكتب الفني للقضاء ونظيره بالنيابة العامة

28 تموز / يوليو 2020 10:47

1
1

غزة-الرأي

عقدت الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء برئاسة الأمين العام المستشار أشرف فارس اجتماعاً بين المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء ممثلاً برئيسه المستشار زياد ثابت مع نظيره من النيابة العامة ممثلاً بالمستشار يحيى الفرا رئيس التفتيش القضائي والمستشار حسام دكة رئيس المكتب الفني، وحضر الاجتماع مدير عام المحاكم م. ماهر الرفاتي و محمد صالح رئيس نيابة تنفيذ الأحكام.

يأتي ذلك في إطار سعي المجلس لتعزيز التعاون والتكامل مع مكونات منظومة العدالة للوصول للعدالة الناجزة و للوقوف على أبرز الإشكاليات والمعيقات التي تواجه العمل القضائي والعمل على حلها بما يضمن الوصول للعدالة الناجزة وسرعة الفصل في الدعاوى الجزائية بكافة درجاتها و بما يحفظ الحقوق.

وقد تم الخروج بعدة توصيات أبرزها استمرار هذه الاجتماعات والتنسيق المباشر وحل أية إشكالية تعترض العمل ميدانياً بما يحقق أفضل أداء وأعلى جودة في العمل القضائي.

و كذلك استمرار عقد اجتماعات دورية بين الأطراف ذات العلاقة لتعزيز التعاون، ورفع مخرجات الاجتماع للأمانة العامة ورؤساء المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات وإصدار ما يلزم من قرارات وتعميمات بما يضمن تنفيذ ما تم التوافق عليه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية غزة الخيرية توزع وجبات " إفطار الصائم " في العشر الأوائل من ذي الحجة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟