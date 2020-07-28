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التنمية الاجتماعية توقع اتفاق لضمان استمرارية عمل البرامج الإنسانية بغزة

28 تموز / يوليو 2020 10:55

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غزة-الرأي

اجتمع د. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وأ. لؤي المدهون مفوض عام الوزارة في المحافظات الجنوبية،بوساطة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" من أجل تنظيم آليات عمل الوزارة، وتجاوز أية خلافات، لضمان استمرار عمل برامج المساعدات الاجتماعية في قطاع غزة، وبما لا يضر بالفئات المهمشة والفقيرة المستفيدة من تلك البرامج.

وتم توقيع الاتفاق أمس الإثنين  بحضور المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أ. عصام يونس، ونائب المدير العام لقطاع غزة المحامي جميل سرحان، الذي تم بالتوافق بين الطرفين على أساس الشراكة والتعاون بما يعزز المصلحة العامة وبما يخدم الشرائح الضعيفة والمهمشة في القطاع.

وعبرت الهيئة عن تقديرها لروح المسؤولية العالية التي أبداها كل من الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، والدكتور غازي حمد، ولؤي المدهون، والحرص المشترك على عدم الإضرار بمصالح المواطنين في قطاع غزة، والسعي للوصول إلى تفاهم ينأى بهذه الفئات وحقها بالحصول على الخدمات الاجتماعية عن أي خلاف سياسي، صوناً لحقهم في العيش الكريم.

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