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بوساطة من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

"التنمية" توقع اتفاقًا لضمان استمرار عمل البرامج الإنسانية بغزة

28 تموز / يوليو 2020 10:55

غزة-الرأي

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، أمس الاثنين، اتفاقا لضمان استمرارية عمل البرامج الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن وكيل الوزارة غازي حمد، ومفوض عام الوزارة في المحافظات الجنوبية لؤي المدهون وقعا اتفاقا بوساطة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" من أجل تنظيم آليات عمل الوزارة، وتجاوز أية خلافات، لضمان استمرار عمل برامج المساعدات الاجتماعية في قطاع غزة، وبما لا يضر بالفئات المهمشة والفقيرة المستفيدة من تلك البرامج.

وعبرت الهيئة عن تقديرها لروح المسؤولية العالية التي أبداها كل من: الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، والدكتور غازي حمد، والأستاذ لؤي المدهون، والحرص المشترك على عدم الإضرار بمصالح المواطنين في قطاع غزة، والسعي للوصول إلى تفاهم ينأى بهذه الفئات وحقها بالحصول على الخدمات الاجتماعية عن أي خلاف سياسي، صوناً لحقهم في العيش الكريم.

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