تعليم الشمال يكرم مديرها العرابيد بعد رحلة حافلة بالعطاء

غزة-الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مديرها المربي الفاضل أ. نبيل العرابيد، لبلوغه سن التقاعد الوظيفي بعد رحلة حافلة بالبذل والعطاء.

بدوره، أشاد مدير الدائرة الإدارية في المديرية أ. جواد صالحة، بمناقب أ. العرابيد التي ميزت سيرته التربوية الحافلة بالنجاحات والتميز، مستعرضا محطات مميزة صاحبة سيرة أ. العرابيد خلال عمله في وزارة التربية والتعليم متنقلا بين مدارسها، وأقسامها وإداراتها، مقدّماً جهده وعلمه وعطاءه في خدمة العملية التعليمية وخدمة أبناء شعبنا.

كما استعرض مدير الدائرة الإدارية، جملة من الإنجازات التي تحققت في عهد أ. العرابيد بمديرية شمال غزة رغم قِصر مدتها الزمنية، ولكنها كانت زاخرة بالإنجازات، التربوية والإدارية والعمرانية.

ولفت أ. صالحة إلى أن مديرية شمال غزة حصدت في عهده المركز الثاني على مستوى فلسطين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، عوضاً عن حصولها على ثلاثة مراكز متقدمة على مستوى قطاع غزة.

وأشار أ. صالحة إلى أن أ. العرابيد تميز طيلة فترة خدمته في سلك التربية والتعليم، بالتواصل الفعال مع المجتمع المحلي للارتقاء بالعملية التعليمية، ما أثمر افتتاح مدرسة الشيماء الثانوية، والشروع بإنشاء أخرى (مسقط)، والحصول على 4 قطع أراض لإنشاء مدارس أخرى، للمساهمة في تخفيف الكثافة الصفية المدرسية على مستوى شمال غزة، وتقديم خدمة تعليمية مميزة.

وتمنى أ. صالحة للمحتفى به أ. العرابيد، حياة ملؤها السعادة والهناء؛ لمواصلة مسيرة العطاء والبناء وخدمة المجتمع.

من ناحيته ، أكد مدير الدائرة الفنية في المديرية أ. موسى شهاب، على دور أ. العرابيد في خدمة العميلة التعليمية، والنهوض بها، بالرغم من قلة الإمكانات، وعظم التحديات.

وأعرب أ. شهاب، عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها أ. العرابيد طيلة فترة خدمته في وزارة التربية والتعليم ومن قبلها في مدارس "أونروا" التي استمرت مجتمعة على مدار نحو (32 عاما) من التفاني والعطاء لخدمة الأجيال المتعاقبة والأخذ بيدها نحو طريق السمو والرفعة.

من جهته، أثنى مدير عام وحدة الرقابة في الوزارة أ. أحمد سالم، في كلمة له ممثلا عن وكيل وزارة التربية والتعليم د. زياد ثابت، على المربي الفاضل أ. العرابيد، مشيداً بجهوده الكبيرة التي بذلها طيلة فترة خدمته في سلك التربية والتعليم.

كما أشاد أ. سالم، بمناقب أ. العرابيد، مؤكداً أنه كان ولا زال مثالاً يُحتذى في البذل والعطاء والتميز.

بدوره، ثمّن النائب في المجلس التشريعي أ. مشير المصري، عالياً جهود .أ العرابيد في خدمة العملية التعليمية، بدءاً من عمله كمعلم ومن ثمّ تدرّجه الإداري من مدير مدرسة، إلى رئيس قسم، ومدير دائرة ومدير عام، وصولاً إلى مسك الختام مديراً لمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، التي شهدت في عهده (2019/2020) إنجازات تربوية وإدارية كبيرة يشار لها بالبنان.

وأكد النائب أ. المصري أن رحلة العطاء التي كللت سيرة ومسيرة أ. العرابيد، خلال فترة عمله في وزارة التربية والتعليم، ستظل نقطة مضيئة في حياته الحافلة بالبذل والبناء.

وتمنى النائب أ. المصري، للمحتفى به أ. العرابيد، حياة زاخرة بالإنجازات، لخدمة شعبنا ومجتمعنا، وأن يجزيه عن شعبنا خير الجزاء.

من جانبه، ألقى أ. رائد رفيع من مدرسة عمر بن الخطاب الأساسية للبنين، قصيدة شعرية، استعرض فيها شمائل وخصال المحتفى به أ. العرابيد.

أما أ. العرابيد، فتوجه في كلمة له بجزيل الشكر والتقدير، لأسرة مديرية التربية والتعليم في شمال غزة من مدراء دوائر، ورؤساء أقسام وعاملين، ومدراء مدارس ومعلمين، لما بذلوه من جهد في خدمة العملية التعليمية.

كما توجه بالشكر لزملائه في وزارة التربية والتعليم، الذين تشرف بالعمل معهم على مدار عدة سنوات، تميزت بالأخوة والتفاني لخدمة شعبنا.

كما توجه بالشكر للمؤسسات الأهلية والرسمية والفصائلية التي كان لها دور بارز في خدمة العملية التعليمية بمديرية الشمال.

كما توجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا الاحتفال البهيج، الذي يعكس شعوراً نبيلاً تجاه المحتفى به وتجاه العملية التعليمية برمتها.

وفي ختام الحفل الذي أمّته وفود رسمية وشعبية وفصائلية، وأقيم في قاعة فلسطين، تم توزيع الهدايا على المحتفى به في جو احتفالي بهيج تُجلله مشاعر الأخوّة