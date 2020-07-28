صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين غدًا

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة بالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم غداً الأربعاء.

وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف المخصصات عبر كافة فروع بنك البريد.