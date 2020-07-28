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الادلة الجنائية وهندسة المتفجرات تتعامل مع عدد من الأجسام المتفجرة

28 تموز / يوليو 2020 11:54

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غزة-الرأي

تعاملت الطواقم الفنية لهندسة المتفجرات بغزة مع عدد الأجسام المتفجرة عثر عليها قرب مسجد السوسي شرق مدينة غزة.

وحسب هندسة المتفجرات التي عاينت المكان فإن الأجسام المتفجرة عباره عن ثلاث قذائف B2 وقذيفة هاون عيار 60 م عدد وصاعقي صواريخ ووصاعقين آخرين لقذيفتي هاون، وقذيفة RPG واحدة.

وتعاملت الطاقم المختصة في هندسة المتفجرات مع الأجسام المشبوه، وعملت على تحييد خطرها، وتأمينها في مكان آمن لحين اتلافها.

وفي محافظة رفح تمكنت طواقم هندسة المتفجرات والأدلة الجنائية من التعامل مع قنبلة يدوية في منطقة الحي البحريني شرق رفح حيث عثر عليها أحد المواطنين بالقرب من منزلة.

كما تعاملت هندسة المتفجرات والأدلة الجنائية في المحافظة الوسطى مع قذيفة هاون عيار 80 ملم، وذلك بالقرب من مسجد الفاروق وسط مخيم النصيرات.

وأوضحت هندسة المتفجرات أن الأجسام المتفجرة التي عثر عليها في المهام السابقة هي من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي، اثناء عدوانه على أبناء شعبنا في الحروب السابقة.

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