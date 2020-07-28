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شرطة مركز دير البلح تنظم لقاءً مفتوحاً مع الوجهاء ورجال الإصلاح

28 تموز / يوليو 2020 11:56

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غزة-الرأي

نظم مركز شرطة دير البلح لقاءً مفتوحاً مع وجهاء ورجال اصلاح دير البلح بالمحافظة الوسطى وكان في استقبال الوفد المقدم سامي صباح مدير مركز شرطة دير البلح، ونائبه الرائد محمد كلوب ومسئولي الأقسام في مركز شرطة دير البلح، وعدداً من ضباط شرطة المحافظة.

بدوره، رحب المقدم صباح في كلمة له بالحضور الكريم من المخاتير ولجان الاصلاح والوجهاء في دير البلح ، مشيدا بدور رجال الاصلاح في المنطقة ومكانتهم في المجتمع ودورهم في السعي للإصلاح بين الناس والحد من تفاقم الأمور في الاشكاليات وإسراعهم ومبادرتهم للحل والحد من انتشار الجريمة وتهدئة النفوس بين المتخاصمين.

وأكد صباح على أن مكتبه مفتوح في أي وقت وجواله مفتوح لخدمة المجتمع والاصلاح بين المتخاصمين.

من جانبه، أكد الرائد محمد كلوب نائب مدير المركز بأن الشرطة تتعامل مع لجان الاصلاح كمكمل لها ولكن وفق القانون وما تتطلبه المصلحة العامة للمجتمع.

من جهتهم ، أثنى وجهاء ورجال الإصلاح على جهود الشرطة في خدمة أبناء شعبنا وحفظ الأمن والأمان لهذا الوطن والشعب.

وفي ختام اللقاء شكر مدير المركز المقدم صباح الوجهاء ورجال الاصلاح على حضورهم الكريم وأكد على ضرورة التواصل المستمر من أجل خدمة المجتمع والمواطنين.

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