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مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة ينهي خلافاً مالياً بـ4 آلاف دولار

28 تموز / يوليو 2020 11:58

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غزة-الرأي

أنهى قسم العلاقات العامة بمركز إصلاح وتأهيل الكتيبة غرب مدينة غزة خلافاً مالياً بين النزيل "ه. ه" والمواطنة "ع. ه".

وجاءت هذه الخطوة انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق العلاقات العامة في حل مشاكل النزلاء، وإنهاء إي خلاف مالي أو اجتماعي قد يحدث مع النزلاء.

وقال مأمور المركز الرائد زياد يعقوب: " أنه تم استدعاء طرفي الخلاف في القضية وتقريب وجهات النظر لإنهاء الخلاف بعد عدة جلسات".

وأوضح الرائد يعقوب أنه بعد مداولة الشكوى بين الطرفين في مكتب العلاقات العامة بالمركز تم تصفية الحسابات القائمة بينهما وإنهاء الخلاف.

من الجدير ذكره أن العلاقات العامة بالمركز قامت باسترداد هذا المبلغ لصالح النزيل الذي قام بتقديم شكوى بالخصوص وكتابة سند اتفاق ومخالصة بين الطرفين والتنازل عن الشكوى المقدمة وإغلاق القضية.

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