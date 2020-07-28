وفد من الاعتماد والجودة بوزارة التعليم يتفقد جامعة القدس المفتوحة

غزة-الرأي



تفقد وفد من هيئة الاعتماد والجودة بوزارة التربية والتعليم العالي جامعة القدس المفتوحة بمدينة غزة، بهدف الاطلاع على الواقع التعليمي والتعليم الإلكتروني وخطط وبرامج الجامعة خلال الفترة ‏المقبلة.

وضم وفد الهيئة د. أحمد زعرب مدير عام الاعتماد والجودة، أ. منى الصادق مدير دائرة الجودة النوعية، أ. ياسر عمار مدير دائرة الدارسات والتوثيق, وكان في استقبالهم د. محمد الكحلوت نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة.

وأعرب د. زعرب عن سروره بزيارة جامعة القدس المفتوحة وما تشهده من تقدم خاصة في مجال التعليم الإلكتروني لخدمة الطلبة، مؤكداً أن جامعة القدس مؤسسة أكاديمية مقدرة في أوساط التعليم العالي، حققت الكثير من الإنجازات الوطنية التي يعتد بها في مجالات عملها، ‏مشدداً على أن الوزارة حريصة على التواصل والتعاون مع كافة مؤسسات ‏التعليم العالي في كل ما يخدم الطلبة والمجتمع‎.

من جهته، أطلع د. الكحلوت الوفد الزائر على النظام المعمول به في نظام التعليم الإلكتروني والإنجازات التي ‏حققتها، ‏والتجهيزات القادمة لتسيير وتسهيل عملية التعليم الإلكتروني.

وأكد د. الكحلوت على ضرورة التعاون مع وزارة التعليم العالي في كافة المجالات, لافتًا إلى أن الجامعة تضع على سلم أولوياتها تطوير البرامج الأكاديمية، والارتقاء بالنواحي العملية والتدريبية للطلبة.

