وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح ومنتدى الأمة يكرمان أوائل الثانوية العامة بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُعد خطة لنظافة المدينة خلال ايام عيد الأضحى وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: بدء صرف مكافأة مالية لقرابة 1500 متطوعًا غدًا وكالة الرأي الفلسطينية وفد من الاعتماد والجودة بوزارة التعليم يتفقد جامعة القدس المفتوحة وكالة الرأي الفلسطينية مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة ينهي خلافاً مالياً بـ4 آلاف دولار وكالة الرأي الفلسطينية شرطة مركز دير البلح تنظم لقاءً مفتوحاً مع الوجهاء ورجال الإصلاح وكالة الرأي الفلسطينية الادلة الجنائية وهندسة المتفجرات تتعامل مع عدد من الأجسام المتفجرة وكالة الرأي الفلسطينية صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين غدًا وكالة الرأي الفلسطينية أبو حلبية يدعو للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى يوم عرفة والعيد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم 5 بركسات ويجرف 14 دونمًا في العيسوية
أخبار » الأخبار الحكومية

من خلال المديريات التابعة لها

الأوقاف: بدء صرف مكافأة مالية لقرابة 1500 متطوعًا غدًا

28 تموز / يوليو 2020 12:16

مقر وزارة الأوقاف
مقر وزارة الأوقاف

غزة-الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن بدء صرف مكافأة مالية لنحو 1500 متطوعًا يعملون لديها في المساجد من الخطباء والأئمة والمحفظين والوعاظ والمؤذنين والأذنة ذكورًا وإناثًا بدءا من غدٍ الأربعاء من خلال المديريات التابعة لها. 

وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف مبلغ 150 شيكل مكافأة لكل متطوع، ممن ليس لهم مصدر دخل.

وقالت إنه بإمكان الأخوة المتطوعين الاستعلام عن أسمائهم عبر موقع الوزارة الالكتروني http://palwakf.ps/ar/makroma ، من خلال رقم الهوية.

وأضافت الوزارة، أن صرف هذه المكافأة يأتي تقديرًا للجهود التي مازال المتطوعون يبذلونها في خدمة بيوت الله، وفي إطار المساهمة للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة".

وعبرت عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في تقديم هذه المكافأة، مؤكدةً أنها ستواصل جهودها من أجل المساهمة في حل مشكلة المتطوعين بطريقة تضمن لهم العيش الكريم.

وقدمت الوزارة شكرها وتقديرها لكافة المتطوعين على ما بذلوه من جهود، وخاصة المتطوعين الذين لم تشملهم المكافأة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية غزة الخيرية توزع وجبات " إفطار الصائم " في العشر الأوائل من ذي الحجة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟