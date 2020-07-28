الأوقاف: صرف مكافأة مالية لقرابة 1500 متطوعًا غدًا

غزة-الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن بدء صرف مكافأة مالية لنحو 1500 متطوعًا يعملون لديها في المساجد من الخطباء والأئمة والمحفظين والوعاظ والمؤذنين والأذنة ذكورًا وإناثًا بدءا من غدٍ الأربعاء من خلال المديريات التابعة لها.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف مبلغ 150 شيكل مكافأة لكل متطوع، ممن ليس لهم مصدر دخل.

وقالت إنه بإمكان الأخوة المتطوعين الاستعلام عن أسمائهم عبر موقع الوزارة الالكتروني http://palwakf.ps/ar/makroma ، من خلال رقم الهوية.

وأضافت الوزارة، أن صرف هذه المكافأة يأتي تقديرًا للجهود التي مازال المتطوعون يبذلونها في خدمة بيوت الله، وفي إطار المساهمة للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة".

وعبرت عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في تقديم هذه المكافأة، مؤكدةً أنها ستواصل جهودها من أجل المساهمة في حل مشكلة المتطوعين بطريقة تضمن لهم العيش الكريم.

وقدمت الوزارة شكرها وتقديرها لكافة المتطوعين على ما بذلوه من جهود، وخاصة المتطوعين الذين لم تشملهم المكافأة.