وكالة الرأي الفلسطينية دعوات لتحرك قانوني دولي لوقف مخطط التغيير الديمغرافي لمخيم اليرموك وكالة الرأي الفلسطينية زقوت :عززنا التغذية العلاجية للمرضى المزمنين وتم متابعة (637 ) مريض وكالة الرأي الفلسطينية نيابة مكافحة الفساد:كفاءة المحققين تؤسس لبناء ملف جزائي قوي ويرسخ العدالة وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يكرم أبناء الموظفين الناجحين بالثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الرقابة بوزارة الاقتصاد تنفذ زيارات لأماكن تقديم خدماتها لقياس رضا الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تُقرّ خطتها لمراقبة منتجات ومستلزمات العيد وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح ومنتدى الأمة يكرمان أوائل الثانوية العامة بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُعد خطة لنظافة المدينة خلال ايام عيد الأضحى وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: صرف مكافأة مالية لقرابة 1500 متطوعًا غدًا وكالة الرأي الفلسطينية وفد من الاعتماد والجودة بوزارة التعليم يتفقد جامعة القدس المفتوحة
أخبار » الأخبار الحكومية

من خلال المديريات التابعة لها

الأوقاف: صرف مكافأة مالية لقرابة 1500 متطوعًا غدًا

28 تموز / يوليو 2020 12:16

مقر وزارة الأوقاف
مقر وزارة الأوقاف

غزة-الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن بدء صرف مكافأة مالية لنحو 1500 متطوعًا يعملون لديها في المساجد من الخطباء والأئمة والمحفظين والوعاظ والمؤذنين والأذنة ذكورًا وإناثًا بدءا من غدٍ الأربعاء من خلال المديريات التابعة لها. 

وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف مبلغ 150 شيكل مكافأة لكل متطوع، ممن ليس لهم مصدر دخل.

وقالت إنه بإمكان الأخوة المتطوعين الاستعلام عن أسمائهم عبر موقع الوزارة الالكتروني http://palwakf.ps/ar/makroma ، من خلال رقم الهوية.

وأضافت الوزارة، أن صرف هذه المكافأة يأتي تقديرًا للجهود التي مازال المتطوعون يبذلونها في خدمة بيوت الله، وفي إطار المساهمة للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة".

وعبرت عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في تقديم هذه المكافأة، مؤكدةً أنها ستواصل جهودها من أجل المساهمة في حل مشكلة المتطوعين بطريقة تضمن لهم العيش الكريم.

وقدمت الوزارة شكرها وتقديرها لكافة المتطوعين على ما بذلوه من جهود، وخاصة المتطوعين الذين لم تشملهم المكافأة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية غزة الخيرية توزع وجبات " إفطار الصائم " في العشر الأوائل من ذي الحجة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟