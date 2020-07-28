بلدية خان يونس تُعد خطة لنظافة المدينة خلال ايام عيد الأضحى

غزة-الرأي

أعدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة خطة العمل لنظافة المدينة ليلة عيد الأضحى وأيام إجازة العيد للمساعدة في تحسين الوضع البيئي ومنع تكدس النفايات في الشوارع وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت البلدية قد نظمت اجتماعاً لمناقشة خطة النظافة، بحضور مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ورئيس قسم النظافة أ. محـمد الأغا، بمشاركة رئيس قسم الوسطى وخان يونس في المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة م. وسام أبو جلمبو، ومدير صحة البيئة بوكالة الغوث أ. بشير شعت.

بدوره، أشاد شبير بالتعاون المستمر مع المجلس المشترك ووكالة الغوث، مشيراً إلى أهمية الاستعداد الجيد لتطبيق خطة النظافة والتعاون بشكل مشترك للحفاظ على نظافة المدينة والأحياء كافة.

وبين شبير أن آليات وعمال صناع الجمال على جهوزية تامة من أجل تطبيق الخطة مبيناً أن العمل سينطلق كالمعتاد يوم الخميس "وقفة عرفات" في الفترة الصباحية، وسينطلق العمل بخطة نظافة العيد الساعة والنصف مساءً وفق خطة مدروسة وضعتها البلدية تشمل عمل آليات وعمال النظافة خلال تلك الفترة .

وأوضح أنه سينطلق العمل أول أيام العيد بدءً من بعد ظهر اليوم ذاته وباقي الأيام تنفيذ ورديات صباحية كالمعتاد تبدأ من الساعة الخامسة فجراً وستغطي كافة أحياء المدينة المختلفة.

وأشار شبير إلى أهمية تعاون المواطنين مع فرق البلدية العاملة في الميدان وإتباع الإرشادات الصحية السليمة؛ لتجنيب المواطنين المخاطر الصحية الوشيكة جراء تكدس تلك المخلفات التي من شأنها إحداث تلوث ونقل الأمراض وانتشار القوارض.

ودعت البلدية المواطنين كافة وأصحاب حظائر الأبقار إلى الالتزام بالتوجيهات الخاصة بالنظافة، على أن يتم وضع المخلفات في أكياس محكمة الإغلاق وتجميعها في أماكن محددة لسهولة الوصول إليها دون إهدار الوقت والجهد، إضافةً إلى عدم إسالة المياه في الشوارع التي قد تعمل على إحداث تآكل في شبكة الطرق العامة.