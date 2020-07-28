تعليم رفح ومنتدى الأمة يكرمان أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

غزة-الرأي

كرم منتدى الأمة للتنمية ومركز شباب الأمة أوائل محافظة رفح من خلال زيارات لاقت استحسان وثناء الطلبة وأهاليهم حيث كان على رأس الوفد مدير التربية والتعليم أشرف عابدين وبرفقته رئيس مجلس إدارة منتدى الأمة د. فريد قبلان، ورئيس مجلس إدارة مركز الأمة وجدي عزام، والمدير التنفيذي الحسين بركة، ومن قسم العلاقات العامة والإعلام بتعليم رفح عادل أبو كوش .



بدوره، أشاد مدير التعليم بجهود منتدى ومركز الأمة في خدمة القضايا الفلسطينية المجتمعية وخاصة ميدان الطلبة، مبدياً إعجابه الشديد بأسلوبهم الخاص والمتفرد في العمل، موضحا أن التعاون المشترك مفتوح على مصرعيه بين الجانبين بما يخدم أبنائنا الطلبة، وأكد عابدين على أن هذا التكريم يشكل دعم مطلوب وأقل الواجب تجاه هؤلاء الطلبة المتميزين المتفوقين، كما ويشكل حافز لباقي الطلبة للجد والاجتهاد لينالوا هذا التكريم .



من جهته ، أعرب قبلان عن سعادته البالغة بزيارة محافظة رفح الغالية على قلوبنا والتعامل مع إنسان مهني وبشوش كمدير تعليمها، وأضاف أن هذا التكريم يأتي من منطلق مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية .



من ناحيته ،أوضح وجدي عزام أن التكريم هو لكل أوائل المحافظات الجنوبية، وتم تكريم كل طالب بمئة دولار وهدية تذكارية، وأن هذا التكريم لن ينقطع بإذن الله وسيستمر وسيكون بصورة أفضل العام القادم بإذن الله .