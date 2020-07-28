وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح ومنتدى الأمة يكرمان أوائل الثانوية العامة بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُعد خطة لنظافة المدينة خلال ايام عيد الأضحى وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: بدء صرف مكافأة مالية لقرابة 1500 متطوعًا غدًا وكالة الرأي الفلسطينية وفد من الاعتماد والجودة بوزارة التعليم يتفقد جامعة القدس المفتوحة وكالة الرأي الفلسطينية مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة ينهي خلافاً مالياً بـ4 آلاف دولار وكالة الرأي الفلسطينية شرطة مركز دير البلح تنظم لقاءً مفتوحاً مع الوجهاء ورجال الإصلاح وكالة الرأي الفلسطينية الادلة الجنائية وهندسة المتفجرات تتعامل مع عدد من الأجسام المتفجرة وكالة الرأي الفلسطينية صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين غدًا وكالة الرأي الفلسطينية أبو حلبية يدعو للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى يوم عرفة والعيد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم 5 بركسات ويجرف 14 دونمًا في العيسوية
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم رفح ومنتدى الأمة يكرمان أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

28 تموز / يوليو 2020 12:24

1
1

غزة-الرأي

 كرم منتدى الأمة للتنمية ومركز شباب الأمة أوائل محافظة رفح من خلال زيارات لاقت استحسان وثناء الطلبة وأهاليهم  حيث كان على رأس الوفد مدير التربية والتعليم أشرف عابدين وبرفقته رئيس مجلس إدارة منتدى الأمة د. فريد قبلان، ورئيس مجلس إدارة مركز الأمة وجدي عزام، والمدير التنفيذي الحسين بركة، ومن قسم العلاقات العامة والإعلام بتعليم رفح عادل أبو كوش .

بدوره، أشاد مدير التعليم بجهود منتدى ومركز الأمة في خدمة القضايا الفلسطينية المجتمعية وخاصة ميدان الطلبة، مبدياً إعجابه الشديد بأسلوبهم الخاص والمتفرد في العمل، موضحا أن التعاون المشترك مفتوح على مصرعيه بين الجانبين بما يخدم أبنائنا الطلبة، وأكد عابدين على أن هذا التكريم يشكل دعم مطلوب وأقل الواجب تجاه هؤلاء الطلبة المتميزين المتفوقين، كما ويشكل حافز لباقي الطلبة للجد والاجتهاد لينالوا هذا التكريم .

من جهته ،  أعرب قبلان عن سعادته البالغة بزيارة محافظة رفح الغالية على قلوبنا والتعامل مع إنسان مهني وبشوش كمدير تعليمها، وأضاف أن هذا التكريم يأتي من منطلق مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية .

من ناحيته ،أوضح وجدي عزام أن التكريم هو لكل أوائل المحافظات الجنوبية، وتم تكريم كل طالب بمئة دولار وهدية تذكارية، وأن هذا التكريم لن ينقطع بإذن الله وسيستمر وسيكون بصورة أفضل العام القادم بإذن الله .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية غزة الخيرية توزع وجبات " إفطار الصائم " في العشر الأوائل من ذي الحجة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟